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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе разделил с Раулем 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ – у них по 71 голу

Килиан Мбаппе сравнялся с Раулем по голам в Лиге чемпионов. Французский форвард « Реала » сегодня открыл счет в игре с « Интером », воспользовавшись передачей от Браима Диаса.

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