В Хабаровском крае предъявлено обвинение трем фигурантам уголовного дела о хищении средств участников долевого строительства многоквартирного дома

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области троим участникам организованной преступной группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.
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