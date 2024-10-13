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Bild: Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о Taurus и членстве Украины в НАТО

Bild: Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о Taurus и членстве Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время последней встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем требовал разрешить наносить удары вглубь России и одобрить ускоренный прием Киева в НАТО, утверждает Bild.

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