Bild: Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о Taurus и членстве Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время последней встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем требовал разрешить наносить удары вглубь России и одобрить ускоренный прием Киева в НАТО, утверждает Bild.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии