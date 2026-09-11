НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Гәрәй Рәхимне искә алу кичәсендә: «Эшләгән изгелекләре бик күп, күңеле матур иде»

Гәрәй Рәхимне искә алу кичәсендә: «Эшләгән изгелекләре бик күп, күңеле матур иде»

«Башкаларга яхшылык эшләүдән тәм табып яши белә иде», - дигән сүзләр яңгырады аның турында. Лениногорскиның Габдулла Тукай исемендәге Үзәк китапханәсендә Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхимнең тууына 85 яшь тулуга багышланган әдәби-музыкаль чара узды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым