Гәрәй Рәхимне искә алу кичәсендә: «Эшләгән изгелекләре бик күп, күңеле матур иде»

«Башкаларга яхшылык эшләүдән тәм табып яши белә иде», - дигән сүзләр яңгырады аның турында. Лениногорскиның Габдулла Тукай исемендәге Үзәк китапханәсендә Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхимнең тууына 85 яшь тулуга багышланган әдәби-музыкаль чара узды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым