Проект нового приемного отделения ОКБ №2 в Тюмени отправили на экспертизу

Проект нового приемного отделения для крупнейшей больницы Тюмени — ОКБ №2 направлен на экспертизу. Заключение будет готово в 2025 году, сообщил глава Тюменской области Александр Моор в ходе программы «Итоги года с губернатором».
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