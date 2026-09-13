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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Воробьев о буллитах до матча: «Идея в теории неплохая, только непонятно, когда бросать – в конце разминки или перед самым началом. Надо взвешивать «за» и «против»

Бывший тренер клубов КХЛ Илья Воробьев высказался об идее проводить буллитные серии до начала матчей.

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