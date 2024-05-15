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Миронов честно сказал, как выбирали новых министров: "Не нужно питать иллюзий"

Миронов честно сказал, как выбирали новых министров: "Не нужно питать иллюзий"

Сергей Миронов честно рассказал, как выбирали новых министров: "Не нужно питать иллюзий ". Он указал на то, как за предложенные кандидатуры голосовали представители фракции "Единая Россия" в Госдуме.

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Комментарии
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Yuriy
Видимо наш Президент уже не в состоянии понять, то, что очевидно даже простому россиянину : &quot;Если никто ( из министров) не тянет, не может президент вытягивать один страну&quot;. Но - это выбор Президента. Его надо уважать, тем более что &quot;ручное управление&quot; страной, как было так и остается - любимым занятием нашего Президента. А при таком управлении министры - это &quot;мальчики на побегушках&quot; - ничего не решают, но видимость &quot;ответственной&quot; работы - создают.
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