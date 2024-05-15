Сергей Миронов честно рассказал, как выбирали новых министров: "Не нужно питать иллюзий ". Он указал на то, как за предложенные кандидатуры голосовали представители фракции "Единая Россия" в Госдуме.
Миронов честно сказал, как выбирали новых министров: "Не нужно питать иллюзий"
Комментарии
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Yuriy
Видимо наш Президент уже не в состоянии понять, то, что очевидно даже простому россиянину : "Если никто ( из министров) не тянет, не может президент вытягивать один страну". Но - это выбор Президента. Его надо уважать, тем более что "ручное управление" страной, как было так и остается - любимым занятием нашего Президента. А при таком управлении министры - это "мальчики на побегушках" - ничего не решают, но видимость "ответственной" работы - создают.
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