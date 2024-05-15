Миронов честно сказал, как выбирали новых министров: "Не нужно питать иллюзий"

Y

Yuriy

Видимо наш Президент уже не в состоянии понять, то, что очевидно даже простому россиянину : "Если никто ( из министров) не тянет, не может президент вытягивать один страну". Но - это выбор Президента. Его надо уважать, тем более что "ручное управление" страной, как было так и остается - любимым занятием нашего Президента. А при таком управлении министры - это "мальчики на побегушках" - ничего не решают, но видимость "ответственной" работы - создают.