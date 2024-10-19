Залужный опозорился в Королевском институте международных отношений

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, выступая в Королевском институте международных отношений, несколько раз не смог выговорить слово «цивилизованный» на английском, переврал сюжет трагедии Уильяма Шекспира и обратился за помощью к переводчику через три минуты после начала речи.
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