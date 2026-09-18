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Солнце сорвало график поездов ещё в XIX веке: учёные раскрыли правду о первом «космическом» сбое

Солнце сорвало график поездов ещё в XIX веке: учёные раскрыли правду о первом «космическом» сбое

Когда мы говорим о космической погоде, на ум сразу приходят спутники, которые крутятся в космосе, мощные энергосети и GPS, который вдруг начинает врать.

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