Народный праздник Алексей Рыбный отмечают 25 февраля 2024 года: зачем хозяйки оставляли в снегу пряжу Леонид Вислов В честь отмечания дня памяти митрополита Алексия Московского, 25 февраля народ принял праздновать день Алексея Рыбного.
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