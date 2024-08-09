Prince of Persia: The Lost Crown стала доступна в Steam и Steam Deck Prince of Persia: The Lost Crown, возможно, не...

Prince of Persia: The Lost Crown стала доступна в Steam и Steam DeckPrince of Persia: The Lost Crown, возможно, не пользовалась коммерческим успехом после своего релиза в начале этого года, но приключенческая Metroidvania от Ubisoft, тем не менее, получила широкое признание критиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)