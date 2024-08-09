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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Prince of Persia: The Lost Crown стала доступна в Steam и Steam Deck Prince of Persia: The Lost Crown, возможно, не...

Prince of Persia: The Lost Crown стала доступна в Steam и Steam Deck Prince of Persia: The Lost Crown, возможно, не...

Prince of Persia: The Lost Crown стала доступна в Steam и Steam DeckPrince of Persia: The Lost Crown, возможно, не пользовалась коммерческим успехом после своего релиза в начале этого года, но приключенческая Metroidvania от Ubisoft, тем не менее, получила широкое признание критиков.

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