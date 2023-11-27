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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Разорванная в клочья" экономика России вдруг дала сдачи. Запад захлестнули массовые банкротства

"Разорванная в клочья" экономика России вдруг дала сдачи. Запад захлестнули массовые банкротства

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Просто экономику скучно обсуждать, поэтому добавим немного креатива для создания настроения.

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Комментарии
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Галина Скрипник
Бог мой, теперь вокруг одни тактики и стратеги. Что ж вы не в Кремле?)...
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4 час.
ЕБ
Евгений Бут
Согласен с Вами на все 100%. У нас все время меняют пенсионную реформу, и вообще зачем нужен пенсионный фонд, зарплаты себе начислять, экономический рост- это когда товары в магазинах не дорожают и расценки на ЖКХ не поднимаются! У нас как, сто рублей прибавят , а тысячу отнимут!
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2 час.
Alexander Kozlov
Дотации пенсионного фонда из-за непомерных его трат на себя. Сколько дворцов он построил, где заседает? Сколько идет на его содержание? В СССР как-то справлялись, никакого фонда пенсионного не было с кучей бюрократов. А сколько выплачено материнских капиталов, в том числе приезжим из Азии? Пенсионный фонд, как будто для пенсионеров создавался, а остальные почему пользуются? Да еще с индексацией нехилой. Не то что работающим пенсионерам 150-200 руб. в год.
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35 мин.

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