"Разорванная в клочья" экономика России вдруг дала сдачи. Запад захлестнули массовые банкротства

Галина Скрипник Бог мой, теперь вокруг одни тактики и стратеги. Что ж вы не в Кремле?)...

ЕБ Евгений Бут Согласен с Вами на все 100%. У нас все время меняют пенсионную реформу, и вообще зачем нужен пенсионный фонд, зарплаты себе начислять, экономический рост- это когда товары в магазинах не дорожают и расценки на ЖКХ не поднимаются! У нас как, сто рублей прибавят , а тысячу отнимут!