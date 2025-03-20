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Царьград

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"Конкретно запаниковали": Лебедев рассказал о крупном скандале среди наёмников ВСУ

"Конкретно запаниковали": Лебедев рассказал о крупном скандале среди наёмников ВСУ

Иностранные наёмники ВСУ устроили скандал, а затем уехали. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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