Эксперты рассказали о частых ошибках школьников при сдаче ЕГЭ

Даже хорошо подготовленные школьники могут допустить ошибки, которые повлияют на результат. Эксперты образовательной платформы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» рассказали «Известиям» 27 мая о распространенных ошибках.
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