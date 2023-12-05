Владимир Путин исполнит желание ребенка побывать на Байкале

Президент России Владимир Путин во время посещения международной выставки-форума «Россия» снял с елки три пожелания детей, чтобы помочь им воплотить свои мечты, сообщает пресс-служба областного правительства.
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