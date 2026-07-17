В России началась "распродажа" АЗС на фоне кризиса с топливом

За месяц владельцы выставили на продажу более 150 автозаправок, в том числе в Новосибирской области.За последний месяц на маркетплейсах, сайтах коммерческой недвижимости и корпоративных порталах появилось более 150 объявлений о продаже автозаправочных станций по всей России, сообщили "Известия".