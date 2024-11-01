Китай впервые провел учения с участием сразу двух авианосцев

Военно-морские силы НОАК провели учения с участием двух авианосных ударных групп / © CCTV На недавно опубликованных китайскими государственными СМИ кадрах можно заметить обе версии палубных истребителей Shenyang J-15А (предназначены для взлета с помощью трамплина) и Shenyang J-15B (имеют возможность взлетать с палубы авианосца с помощью катапульты).