Интервью Пезешкиана NBC может содержать послание мира Трампу — Табатабаи

Интервью президента Ирана американскому каналу NBC может содержать послание о готовности Тегерана к переговорам с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа, заявил заместитель директора по коммуникациям и информации иранской президентской канцелярии Мохаммад-Мехди Табатабаи 15 января, сообщает IRNA.
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