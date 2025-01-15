Интервью Пезешкиана NBC может содержать послание мира Трампу — Табатабаи

Интервью президента Ирана американскому каналу NBC может содержать послание о готовности Тегерана к переговорам с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа, заявил заместитель директора по коммуникациям и информации иранской президентской канцелярии Мохаммад-Мехди Табатабаи 15 января, сообщает IRNA.