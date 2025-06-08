Ядерная угроза: "Золотой купол" Трампа может привести к необратимым последствиям

Новый проект Трампа по созданию системы ПРО "Золотой купол" подрывает мировую безопасность. Реализация военной программы укрепит обороноспособность США, но угрожает усугубить глобальную нестабильность и усилить конкуренцию среди ядерных держав.
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