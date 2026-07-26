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Аргументы недели

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Трамваи № 7 и 24 в Петербурге временно изменят маршруты из-за ремонта путей

Трамваи № 7 и 24 в Петербурге временно изменят маршруты из-за ремонта путей

В воскресенье, 26 июля, в Санкт-Петербурге трамваи № 7 и № 24 временно изменят маршруты. Как сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок», ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей в Перекупном переулке и продлятся с 10:00 до 15:00.

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