Трамваи № 7 и 24 в Петербурге временно изменят маршруты из-за ремонта путей

В воскресенье, 26 июля, в Санкт-Петербурге трамваи № 7 и № 24 временно изменят маршруты. Как сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок», ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей в Перекупном переулке и продлятся с 10:00 до 15:00.