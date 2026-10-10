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Аргументы и Факты

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WSJ: учения ВС США в Мохаве выявили недостатки новых американских БПЛА

WSJ: учения ВС США в Мохаве выявили недостатки новых американских БПЛА

В ходе учений ВС США в пустыне Мохаве проявились слабые стороны новых американских дронов при жаре и в горах, пишет The Wall Street Journal.

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