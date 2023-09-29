Губернатор Курской области заявил о работе ПВО в регионе

В Курской области работает ПВО. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Роман Старовойт. В своем Telegram-канале он отметил, что ПВО работает в Курском районе и попросил жителей сохранять спокойствие.
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