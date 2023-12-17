Ждём снегопады, дожди, гололёд и холода сегодня-завтра Часть тг каналов пишут, что это грозит и Сириусу, но в прошлые года если и был снег, то в феврале-марте.
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Ждём снегопады, дожди, гололёд и холода сегодня-завтра Часть тг каналов пишут, что это грозит и Сириусу, но в прошлые года если и был снег, то в феврале-марте.