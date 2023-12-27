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Мировое обозрение

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Отчаяние дерусификаторов. В Никополе переименовали улицу Кутузова, в Харьвской области – заповедник

Отчаяние дерусификаторов. В Никополе переименовали улицу Кутузова, в Харьвской области – заповедник

Чем меньше побед у ВСУ на фронте, тем активней ведут себя дерусификаторы. Не успел главком ВСУ Валерий Залужный подтвердить сдачу Марьинки, как активисты тут же побежали хвалиться очередным переименованием, которое должно победить Россию.

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