Около 10% территории ДНР и 16,5% территории Запорожской области остается под контролем Киева. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
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