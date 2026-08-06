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Мир все ближе к ядерной катастрофе. Гонку вооружений не остановить

Мир все ближе к ядерной катастрофе. Гонку вооружений не остановить

Сегодня исполняется 81 год со дня страшной атомной бомбардировки. В эту грустную дату давайте задумаемся: может ли мир существовать без ядерного оружия? ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Лидеры крупных держав угрожают применением ядерного оружия.

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