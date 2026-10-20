В Симферополе с 21 октября начнут отапливать соцобъекты, а с 26-го — жилые дома.В крымской столице стартует отопительный сезон: уже завтра, 21 октября, тепло начнут подавать в социальные учреждения.
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