Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Гончаров
    Израиль просто защищает своё государство со своим народом , окружённое 22 арабскими государствами, большенство из кот...Пока вы спали: за...
  • Юрий Белов
    ГНАТЬ НА ХЕР ВСЕХ - и легальных и не легальных ! НАХ ОНИ ТУТ НУЖНЫ ???!!!!!Названа главная у...
  • Nikolay Stepanov
    А где власти раньше были? Ведь тот же МТ уже лет 10 до хрипоты орёт о проблеме мигрантов. Значит, выгодно властям вво...Названа главная у...

На манеже всё те же

На манеже всё те же

Прошло чуть более суток с момента, как я написал, что Пирс Морган невежественный и лицемерный дегенерат – и вот он берёт интервью у просроченного Зеленского! Словно стремясь доказать «Смотрите, Роджерс всю правду про меня говорил – я тупой, подлый и беспринципный лицемер».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Шишинов
👍
Ответить
19 час.
наверх