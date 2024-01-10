Замминистра обороны США Хикс заявила о средствах противодействия GPS у России

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Китай и Россия развертывают средства, которые могут быть использованы против GPS и других систем в космосе, чтобы ослабить американский военный потенциал.
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