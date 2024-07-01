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Военное обозрение

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Украинский рынок труда столкнулся с дефицитом работников-мужчин из-за мобилизации в ВСУ

Украинский рынок труда столкнулся с дефицитом работников-мужчин из-за мобилизации в ВСУ

Работодатели не могут найти работников на традиционно мужские вакансии, чему есть несколько причин. Попытки исправить ситуацию толком ни к чему не приводят.

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