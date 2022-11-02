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Степанова – Губерниеву после слов о конфликте Вяльбе с человеком из окружения лыжницы: «Ты меня со звездой рэпа перепутал? Прекращай придумывать то, чего нет»

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова отреагировала на слова комментатора Дмитрия Губерниева о конфликте главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе с человеком из окружения спортсменки.

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