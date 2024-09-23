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  • Стэйси
    Кому-то это интересно ? Есть новости интереснее«Я тысячу раз изм...
  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

Вдова сына Понаровской ответила на самый частый вопрос публики о смерти мужчины: «Только для близких и друзей»

Вдова сына Понаровской ответила на самый частый вопрос публики о смерти мужчины: «Только для близких и друзей»

Когда Энтони Родда не стало, его мать Ирина Понаровская закрылась в себе и отстранилась от публики, хотя буквально недавно делала новые публикации в социальной сети и писала о том, что многого ждет от предстоящего осеннего сезона.

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