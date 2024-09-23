Вдова сына Понаровской ответила на самый частый вопрос публики о смерти мужчины: «Только для близких и друзей»

Когда Энтони Родда не стало, его мать Ирина Понаровская закрылась в себе и отстранилась от публики, хотя буквально недавно делала новые публикации в социальной сети и писала о том, что многого ждет от предстоящего осеннего сезона.
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