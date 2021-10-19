«Роскосмос» заменит нарушавшего дисциплину генподрядчика космодрома Восточный

Источник в «Роскосмосе» рассказал о смене генерального подрядчика космодрома Восточный. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин распорядился создать подведомственное «Роскосмосу» строительное управление, оно станет новым генподрядчиком на космодроме.