Пока ПВО отражала налёт, «станция Судного дня» вышла в эфир

Ночь на 24 августа стала одной из самых напряжённых для юга России за последнее время. Масштабная атака беспилотников была отражена российскими средствами противовоздушной обороны, однако последствия удара оказались тяжёлыми: повреждены объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.