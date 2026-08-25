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Пока ПВО отражала налёт, «станция Судного дня» вышла в эфир

Пока ПВО отражала налёт, «станция Судного дня» вышла в эфир

Ночь на 24 августа стала одной из самых напряжённых для юга России за последнее время. Масштабная атака беспилотников была отражена российскими средствами противовоздушной обороны, однако последствия удара оказались тяжёлыми: повреждены объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.

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