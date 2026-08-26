Проба 2
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Проба 2

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Я ушла из офиса на фабрику, и работа в цеху наполнила мою жизнь маленькими радостями

Я ушла из офиса на фабрику, и работа в цеху наполнила мою жизнь маленькими радостями

Недавно мужу понадобился опытный секретарь, и я вспомнила, что у меня есть знакомая в этой сфере. Думаю: дай напишу, может, ей работа нужна? Нашла контакты Юли, связалась с ней, спрашиваю, не ищет ли она подработку, а она в ответ смеётся и говорит: «Так я давно уже не в офисе.

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