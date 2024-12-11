"Когда армяне создавали письменность Русские с хвостами бегали по деревьям..."

Богдан Щербюк

Это результат бесконтрольной эмигрантской политики. Скоро украинцы заявят что Сибирь украинская так как там есть переселенцы с Украины, следом китайцы потом узбеки, таджики и прочие народы. К примеру все южные народы торговцы и всегда искали теплые места, а так как дома обманывать особо было некого поэтому плодились и расселялись по всей России, особенно наглядно как исчезают русские поселения сегодня. Только СССР регулировал перемещение народа введя прописку, которую можно было получить при условии наличия работы, а чтобы меньше шлялись на местах за счёт союзного бюджета считай России строились предприятия куда не особо охотно шли работать местные хитрожопые. Поэтому необходимо жестко подойти к миграции к примеру украинцы желающие переселится в Россию должны возвратится к истокам и стать русинами, то есть русскими, тем кто против отказывать в праве на переселение в Россию или давать временное разрешение без права на участие в выборах. Тоже касается всех мигрантов ранее выданные паспорта считать временными и за любое нарушение отправлять домой. Ограничить количество рабочих мест, а то и запретить работать в торговле, полиции, врачами, преподавателями и т.д. Кроме этого запретить местным шлюхам выходить замуж чтобы предоставить ему прописку, вышла замуж вон к мужу на родину, но, а если их женщина выйдет замуж, то муж вправе привести её в Россию.