Какой робот-пылесос взять в 2026 году: разобрал 8 моделей от 14 до 140 тысяч

Робот-пылесос я долго считал игрушкой, веря, что нормально он всё равно не уберёт. А потом подумал: дело же не в том, чтобы убрать лучше меня, а в том, чтобы это не приходилось делать мне.
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