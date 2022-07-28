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Шунин о «Динамо»: «При Шварце была установка при прессинге выбивать мяч подальше. Сейчас стараемся сохранить его, больше играть в атаке»

Антон Шунин рассказал о работе под руководством тренера «Динамо» Славишы Йокановича. – Изменились ли требования при новом главном тренере по сравнению с временами Шварца? — Да, есть свои требования.

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