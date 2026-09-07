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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Сегодня, 07.09.2026 г., ушла из жизни после продолжительной болезни любимая дочь

Сегодня, 07.09.2026 г., ушла из жизни после продолжительной болезни любимая дочь, жена, мама, сестра, бабушка, подруга Зикратова Светлана Александровна.

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