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Царьград

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Час ужаса в лесах Ленобласти: Мотоциклист чудом ушёл от медведя. Турмаршруты закрывают

Час ужаса в лесах Ленобласти: Мотоциклист чудом ушёл от медведя. Турмаршруты закрывают

Медведь час гнался за мотоциклистом в Ленобласти. Ему чудом удалось выжить. Ситуация во многих других регионах также тревожная – медведи всё чаще выходят к людям.

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