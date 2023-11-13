Археологи: у древнего человека отсутствовало чувство прекрасного

Многие считают, что древние люди были примитивными и не имели чувства прекрасного. Они смотрят на грубые каменные орудия, примитивное искусство и простую архитектуру древних людей и приходят к выводу, что они не могли оценить красоту окружающего мира.
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