как зимнее плавание стало секретом счастья финнов

Моржевание известно давно, считается, что в России плавали в проруби еще в языческие времена. В наше время купание зимой даже превратилось в религиозный ритуал: во время Крещения Господня в прорубь регулярно заходят даже те, кто не увлекается зимним плаванием.
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