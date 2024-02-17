Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пентагон утверждает, что боевые действия на Украине обошлись России в 211 миллиардов долларов

Пентагон утверждает, что боевые действия на Украине обошлись России в 211 миллиардов долларов

Спустя почти два года после начала российской военной операции на Украине в Пентагоне решили поделиться новыми цифрами о затратах России на проведения военной операции - по версии самого Пентагона, естественно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх