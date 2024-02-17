Пентагон утверждает, что боевые действия на Украине обошлись России в 211 миллиардов долларов

Спустя почти два года после начала российской военной операции на Украине в Пентагоне решили поделиться новыми цифрами о затратах России на проведения военной операции - по версии самого Пентагона, естественно.
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