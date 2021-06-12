Прогнуть Путина на репарации

ЗанозаПолитикаПрогнуть Путина на репарации Украина назвала условием для пересмотра отношений с Россией выплату компенсаций за вооруженный конфликт в Донбассе.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИван ЕршовДурных нема, как говорят сами же укробандеровцы. Вам придётся репарации заплатить Донбассу за погром , который вы учинили и согласится наконец на их САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ!ВКВячеслав КормилицынТут даже и обсуждать нечего-плюнуть и растереть.Владимир EвтушенкоАвтор ошибается очень сильно, мозги жителей Украины усиленно обрабатывают уже 30 лет, а не семь. И даже больше, чем 30, а со времён Хрущёва там начали возрождаться нацистские убеждения. Два раза был на Украине - в 1962, но т огда ещё в 14 лет немного понимал, а уж в 1983 явно смрадный дух национализма витал на Украине. На меня, сибиряка, смотрели как на какого-то дикаря местная малообразованная шваль.БОБорис ОсиповТатьяна ЮринаВ советские времена я жила на Украине какое-то время и позже приезжала - последний раз в 2010 году. Не было там никогда такого оголтелого нацизма и русофобии, как сейчас происходит. Даже плакать устала от того, что сотворили с Украиной.Комментировать
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