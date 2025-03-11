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Песков: оружия на Украине хватит на многие месяцы после остановки поставок

Песков: оружия на Украине хватит на многие месяцы после остановки поставок

Остановка поставок западного вооружения Киеву не помешает ему вести военные действия. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Украина получила столько оружия, что его хватит на многие месяцы.

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