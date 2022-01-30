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Расселл Уэстбрук: «Сейчас мы не в том положении, в котором хотели бы быть, но ничего страшного»

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук после поражения от «Атланты» (121:129) заявил, что команде нужно научиться доводить матчи до победы.

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