«Надеюсь, ваши дети в пехоте будут выполнять боевые задачи», – комбат 47-ой бригады ВСУ

На Украине снова большой скандал, происходящее в среде военных выплеснулось в публичную плоскость. Накануне Александр Ширшин (позывной «Гений»), командир одного из батальонов самой распиаренной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура», написал рапорт на увольнение с должности из-за «бестолкового генералитета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии