ИА Новороссия Глава киевского режима снова начал юлить и неожиданно выступил с инициативой организовать срочную встречу с президентом России в рамках саммита G20 в Майами.
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