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Коровашков о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Нельзя было говорить, что мы из России. Настоятельно просили не упоминать нашу страну»

Коровашков и Захар Петров заняли четвертое место в каноэ-двойках на Играх в Париже. Россияне выступали в нейтральном статусе.

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