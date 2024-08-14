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Царьград

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Самым «безопасным» видом алкоголя оказалось вино

Самым «безопасным» видом алкоголя оказалось вино

Авторы работы оценили смертность от всех причин за 12-летний период.Группа ученых из Автономного университета Мадрида выяснила, что люди, которые пьют вино, меньше рискуют умереть от онкологических заболеваний.

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